Prima riunione di gabinetto per Burnham: "Siamo una buona squadra"

Londra, 21 lug. (askanews) - L'arrivo a Downing Street del neo-primo ministro britannico Andy Burnham per presiedere la sua prima riunione di gabinetto dopo aver rimosso i fedelissimi del predecessore Keir Starmer.

Nella nuova squadra ci sono tra gli altri John Healey, cancelliere dello Scacchiere (cioè ministro delle Finanze), che torna dopo le recenti dimissioni da ministro della Difesa proprio per questioni di budget e prende il posto di Rachel Reeves; Wes Streeting come ministro della Difesa (si era dimesso da ministro della Salute pochi mesi fa); Ed Miliband come ministro degli Esteri; Shabana Mahmood resta agli Interni, carica che ricopre da settembre 2025; mentre Yvette Cooper diventa Segretaria alla Salute e all'Assistenza Sociale, dopo aver ricoperto di recente l'incarico di ministra degli Esteri e, in precedenza, di ministra degli Interni; Lucy Powell infine è stata rinominata all'Istruzione.

Aprendo la prima riunione, Burnham ha detto: "Cosa possiamo fare per alleviare anche solo un po' la pressione sulle spalle delle persone, per dare loro un po' di speranza che l'aiuto arriverà?".

Poi ha aggiunto: "Ci sentiamo una buona squadra, è certamente così che mi sento oggi, una buona squadra che riflette il partito, il Paese, ogni provenienza. Penso che lavoreremo davvero bene insieme. Quindi grazie a tutti".