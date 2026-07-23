Prima pietra nuovo Centro Europeo Training Endoscopia Fujifilm

Roma, 23 lug. (askanews) -Fujifilm Healthcare ha celebrato la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo European Training Center per l'Endoscopia, che sorgerà presso il Segreen Business Park di Milano, già sede del gruppo Fujifilm in Italia e sviluppato da Europa Risorse, realtà attiva nello sviluppo di progetti immobiliari innovativi e sostenibili dedicati al business e all'innovazione.

Il centro, il cui completamento è previsto nel 2027, sarà un hub internazionale dedicato alla formazione pratica, all'aggiornamento professionale e alla collaborazione scientifica con professionisti sanitari provenienti da tutta Europa e da altri Paesi.

La nuova struttura rappresenta uno dei più importanti investimenti europei di FUJIFILM nell'ambito della formazione clinica avanzata e nasce in un momento di profonda evoluzione dell'endoscopia digestiva, disciplina sempre più centrale nei percorsi di prevenzione, diagnosi precoce e trattamento mini-invasivo di numerose patologie, incluse quelle oncologiche.

Presenti all'evento il Presidente & CEO di FUJIFILM Holdings Corporation, Mr. Teiichi Goto, i principali rappresentanti internazionali del Gruppo FUJIFILM, ed esponenti della comunità clinica e scientifica europea, come il Prof. Alessandro Repici, Direttore dell'Unità di Endoscopia Digestiva dell'Humanitas Research Hospital di Milano, e il Prof. Cesare Hassan, Presidente della European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE).

Il nuovo Centro Europeo di Training per l'Endoscopia è stato concepito come uno spazio altamente innovativo in cui tecnologia, formazione e pratica clinica possano integrarsi in modo concreto e continuativo. La struttura sarà progettata per offrire ai professionisti sanitari un'esperienza formativa immersiva in un ambiente clinico realistico, permettendo di sperimentare direttamente le più recenti soluzioni FUJIFILM per l'endoscopia diagnostica e interventistica e favorendo un apprendimento pratico orientato alla qualità clinica e alla sicurezza delle procedure, con sale dedicate alla formazione hands-on; aree dimostrative tecnologiche; ambienti per simulazione clinica avanzata; spazi flessibili per workshop e attività multidisciplinari; aree dedicate alla collaborazione tra specialisti, società scientifiche e partner accademici.

L'obiettivo è consentire ai professionisti sanitari di sperimentare direttamente le più recenti soluzioni FUJIFILM per l'endoscopia in un contesto realistico, favorendo non solo l'apprendimento tecnico ma anche il confronto sulle evoluzioni cliniche e organizzative della disciplina, con percorsi dedicati a endoscopia diagnostica avanzata, endoscopia terapeutica, tecniche mini-invasive; workflow clinici; sicurezza e qualità delle procedure e integrazione delle nuove tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale nei percorsi clinici.

Milano è stata scelta quanto rappresenta uno dei principali poli europei della ricerca medica e dell'innovazione sanitaria, grazie alla presenza di ospedali di eccellenza, università, centri di ricerca e società scientifiche di rilievo internazionale.

Il nuovo Training Center nasce quindi proprio con questa visione: creare un ambiente in cui l'innovazione tecnologica possa essere accompagnata da un'evoluzione parallela delle competenze professionali, in una ampia strategia dedicata allo sviluppo della formazione clinica internazionale, insieme ai programmi educativi già attivi in Europa e nelle regioni Growth Emerging Market (GEM), e a progetti innovativi come EndoRunner, il training center mobile progettato per portare formazione endoscopica avanzata direttamente sul territorio.

L'obiettivo è rendere la formazione specialistica sempre più accessibile, favorendo la crescita delle competenze cliniche e contribuendo allo sviluppo di una community sanitaria europea più connessa, aggiornata e orientata all'innovazione.