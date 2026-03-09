Prezzi, Meloni: sterilizzare le accise sui carburanti

Roma, 9 mar. (askanews) - "Siamo anche al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini, per la nostra Nazione, con task force attivate per monitorare l'andamento dei prezzi dell'energia, della benzina, dei generi alimentari e per combattere la speculazione.

In particolare sulla benzina stiamo valutando anche di attivare il meccanismo delle cosiddette "accise mobili" che questo Governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023, nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile. Il meccanismo, la cui attivazione viene anche chiesta da parte di alcuni partiti dell'opposizione, consente di utilizzare la parte di maggiore IVA che arriva dall'aumento dei prezzi, per ridurre le accise. È lo strumento della sterilizzazione che avevamo scritto nel programma di governo del centrodestra e la sua attivazione è già allo studio da qualche giorno da parte del Ministero dell'Economia" Lo ha affermato la premier Giorgia

Meloni confermando "la priorità" del Governo nel voler far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti e dell'energia per la guerra in Iran.