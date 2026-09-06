Preziosi: premio ad "Aspettando Re Lear" mi dice di continuare con regia

Roma, 6 set. (askanews) - "Questo premio è un modo per ritrovarsi assieme a tanti altri colleghi bravissimi e anche condividere questo palco con una donna come Tiziana Rocca, che ha grande attenzione per tutto quello che è l'intrattenimento italiano e internazionale. Il premio in questione per il documentario 'Aspettando Re Lear', è una cosa bellissima, perché l'ho girato a Venezia mentre avevo lo spettacolo in scena al Teatro Goldoni, all'Arsenale, alla Fondazione Cini, al Palazzo Ducale": così Alessandro Preziosi, tra i premiati dell'ottava edizione del Filming Italy Venice Award, il premio ideato e diretto da Tiziana Rocca, parte della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, parlando con i giornalisti al Lido.

"Avere un riconoscimento proprio a Venezia, a distanza di così tanto tempo, è una bella aspettativa, cioé mi mette nelle condizioni di pensare di poter continuare a fare anche il lavoro di regista in maniera giusta", ha aggiunto l'attore e regista, che ha ricevuto il premio Filming Italy Venice Award - Miglior documentario per Aspettando Re Lear.