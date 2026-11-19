Roma, 18 nov. (askanews) - Trasformare i risultati della ricerca in servizi concreti per la salute pubblica. È l'obiettivo di DARE 2026 - 1° Forum nazionale sulla prevenzione digitale, presentato alla Camera su iniziativa dell'On. Simona Loizzo e in programma a Roma, all'Auditorium Antonianum, il 19 e 20 novembre. L'iniziativa valorizza il patrimonio della Fondazione DARE, rete di 27 enti pubblici e privati finanziata dal MUR nell'ambito del Piano complementare al PNRR. Il progetto punta a rendere la prevenzione un pilastro stabile delle politiche sanitarie, superando le iniziative isolate.

"La Fondazione DARE nasce nel 2022 per cogliere una sfida proposta dal Ministero dell'Università e della Ricerca: mettere a sistema le eccellenze italiane per rispondere a sfide globali per la nostra società. Il focus è quello della prevenzione, ovvero come riuscire a valorizzare le tecnologie e la trasformazione digitale, ormai parte della nostra esperienza quotidiana, in soluzioni e servizi che offrano nuovi strumenti di fronte all'invecchiamento della popolazione, all'aumento delle malattie croniche, delle fragilità e delle disabilità" ha dichiarato il Prof. Lorenzo Chiari dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna e Presidente della Fondazione DARE.

Al centro del Forum il lancio di un Decalogo per la prevenzione digitale: dieci impegni programmatici per garantire dati interoperabili, equità d'accesso e sostenibilità economica degli investimenti, riducendo le disuguaglianze sui territori.

"La prevenzione digitale è un momento fondamentale del progresso delle scienze mediche, perché consente di mettere a frutto l'esperienza accumulata in questi anni di straordinario sviluppo digitale unendola alle attuali opportunità in ambito medico. In medicina soffriamo ancora di un approccio frammentato nel seguire il paziente e i processi clinici, mentre sarebbe necessario sfruttare le enormi potenzialità offerte dalla digitalizzazione per snellire i percorsi e accelerare le procedure" ha aggiunto Massimo Federici, Prorettore alla Ricerca Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Vicepresidente della Fondazione DARE.

Il percorso apre ora una consultazione con istituzioni, comunità scientifica e imprese per costruire un Patto nazionale per la prevenzione digitale, consolidando un investimento strategico per il futuro del Paese.