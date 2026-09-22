"Preti contro il genocidio", a Roma la marcia per la pace

Roma, 22 set. (askanews) - Circa cento sacerdoti, provenienti da otto Paesi e da diverse regioni italiane, hanno marciato oggi a Roma con la rete 'Preti contro il Genocidio', a un anno dalla prima mobilitazione.

La giornata è iniziata nella chiesa di Santo Spirito in Sassia con un momento di preghiera. Poi il corteo ha attraversato via della Conciliazione, raggiungendo piazza Pio XII e facendo tappa davanti alla sede dell'Autorità nazionale palestinese e all'Ambasciata libanese presso la Santa Sede.

Tra preghiere in diverse lingue e un canto dedicato a Taybeh, in Cisgiordania, i sacerdoti hanno proseguito il loro percorso fino a piazza Monte Grappa, davanti alla sede di Leonardo.

Qui, al termine della marcia, il corteo ha rilanciato il proprio messaggio contro la guerra e le armi, richiamando gli articoli 1 e 11 della Costituzione e chiedendo di 'essiccare le sorgenti della violenza e delle armi'.