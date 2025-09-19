ULTIME NOTIZIE 19 SETTEMBRE 2025

Press Day Assogiocattoli, il settore riparte in attesa del Natale

Milano, 19 set. (askanews) - A 100 giorni dal Natale, appuntamento cruciale per il mercato dei giocattoli, il settore segna un momento di ripartenza e presenta numeri positivi per il primo semestre, con una crescita del 6,8%. E la 16esima edizione del Press Day di Assogiocattoli a Milano è stata l'occasione per tracciare un quadro della situazione del comparto dei giochi e della prima infanzia. "Presentiamo i primi dati del semestre del mercato - ha detto ad askanews Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli - dati che sono positivi perché guidati da un fenomeno molto importante che è quello dei kidult, ossia adulti che acquistano per se stessi e non solo per regalare ad altri. Stiamo parlando di quasi un 7 % fortemente influenzato da acquisti come Games & Puzzle, Plush, carte strategiche: tutti fenomeni che portano al collezionismo. La stessa cosa si può dire per il settore della prima infanzia, anche questo un settore che nonostante la situazione socio-economica reagisce e mantiene ancora un dato positivo.".

Molto rilevante quindi il segmento del licensing, che nel 2025 ha superato il 30% del giro d'affari complessivo: i prodotti su licenza, su tutti Formula 1, Lilo & Stitch, Minecraft e i Pokémon, crescono tre volte più velocemente dei non licenziati. Accanto a questi aspetti, poi, il Press Day è stato anche l'occasione per ribadire l'importanza umanitaria del gioco e rinnovare l'impegno filantropico di Assogiocattoli con la campagna Gioco per Sempre e in particolare con l'iniziativa del "Giocattolo sospeso". "Abbiamo raccolto ben 50.000 giocattoli - ha aggiunto Cutrino - con il coinvolgimento di diverse associazioni e diverse società di charity che operano nel settore. Quindi replicheremo questa operazione e partiremo ufficialmente il 20 novembre, che è una giornata molto iconica perché sancisce i diritti dell'infanzia, e da lì andremo avanti fino addirittura all'Epifania".

Altro momento centrale del Press Day è stata la premiazione della terza edizione della Hall of Fame di Gioco per Sempre: i premi destinati ad aziende, imprenditori e manager del mondo del giocattolo che, attraverso la loro attività, sono stati capaci di rappresentare al meglio il settore in cui operano. Quest'anno a riceverlo due realtà italiane: per la categoria "industria" Villa Giocattoli e per la categoria "retail" la catena Giokids.

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi