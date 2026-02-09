ULTIME NOTIZIE 09 FEBBRAIO 2026

Presidenziali in Portogallo, il socialista Seguro festeggia la vittoria

Caldas da Rainha (Portogallo), 9 feb. (askanews) - La netta vittoria di Antònio José Seguro alle presidenziali portoghesi è stata celebrata a Caldas da Rainha come una scelta a favore della democrazia. Il socialista moderato, 63 anni, eletto al secondo turno con oltre il 66 per cento dei voti al ballottaggio, parla di una vittoria collettiva e di un Paese che guarda avanti senza lasciare indietro nessuno. Tra i suoi sostenitori, il risultato viene letto anche come un segnale politico che va oltre i confini del Portogallo, in un contesto europeo segnato dall'avanzata delle destre radicali.

"Questa vittoria non è mia. È la nostra - ha detto Antonio José Seguro, presidente eletto del Portogallo - Appartiene a tutte le persone che hanno creduto e che nutrono la speranza di un Paese migliore, di un Portogallo moderno e giusto, dove tutti siamo uguali nei bisogni e diversi nelle libertà. Un Paese che va avanti senza lasciare indietro nessuno".

Per Joaquim Vaz, sostenitore di Seguro: "È la migliore vittoria possibile, considerando il contesto attuale. È un uomo serio, che guiderà il Portogallo su strade giuste verso il futuro, un futuro migliore. Non potevamo sognare un candidato e un presidente della Repubblica migliori".

"Sono molto felice - dice Joana Alegre, cantautrice - . Dal punto di vista simbolico è molto forte aver superato il 60%. È anche un messaggio molto positivo, in controtendenza rispetto all'attualità mondiale. Rafforza la nostra speranza e spero possa essere un esempio per il resto d'Europa".

