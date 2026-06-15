ULTIME NOTIZIE 15 GIUGNO 2026

Presidente ucraino Zelensky visita la cattedrale colpita da drone russo

Kiev, 15 giu. (askanews) - Il presidente ucraino Zelensky ha visitato la cattedrale della Dormizione, colpita da un drone russo. La chiesa si trova nel complesso di Pechersk Lavra, il monastero delle Grotte di Kiev ed è patrimonio dell'umanità dell'Unesco.

"In questo momento i soccorritori hanno già spento gli incendi. È stato confermato che due droni russi hanno preso deliberatamente di mira quella parte della città dove si trovano la Lavra delle Grotte di Kiev e l'Arsenale Artistico di Kiev", ha detto il leader ucraino.

"Al momento sono noti 35 feriti a Kiev. In tutto il Paese, le persone ferite sono 53 e si registrano 11 morti a seguito di questo massiccio attacco russo" ha aggiunto.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi