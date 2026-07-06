Presidente Macrì: "Leonardo in prima linea su tema cyber sicurezza"

Firenze, 6 lug. (askanews) - "In un contesto geopolitico estremamente complesso, la sicurezza è un tema abilitante e trasversale su cui Leonardo può declinare anche a livello territoriale una forza produttiva notevole. Già in Toscana siamo molto presenti in diverse aree tecnologiche, quello della cyber sicurezza, quello dell'elettronica, quello del settore elicotteri. Siamo presenti a Montevarchi, a Pisa, a Campi Bisenzio e ad Abbadia San Salvatore, ma soprattutto abbiamo a che fare con 240 aziende che lavorano per noi che solo nel 2025 hanno ricevuto ordini per 260 milioni". Lo ha detto il presidente di Leonardo, Francesco Macrì, a margine dell'assemblea di Confindustria Toscana Centro e Costa a Firenze.

"Si sta parlando - ha aggiunto - di 2500 addetti diretti e 6500, diciamo, dell'indotto, quindi una bella economia che sicuramente potrà godere di un'ulteriore accelerazione che è prevedibile nei prossimi anni. L'Italia, l'Europa e in questo senso anche la Toscana devono raggiungere elevati livelli di autonomia strategica in ambiti tecnologici avanzati. I nostri distretti hanno peculiarità manifatturiere eccellenti e possono dare tanto anche a una grande azienda come Leonardo che oggi è la prima azienda manifatturiera italiana".