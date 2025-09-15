ULTIME NOTIZIE 15 SETTEMBRE 2025

Presidente Iran invita Paesi musulmani a rompere legami con Israele

Teheran, 15 set. (askanews) - Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian invita i paesi musulmani a interrompere i legami con Israele in vista di un vertice previsto a Doha per rispondere all'attacco israeliano senza precedenti al Qatar, avvenuto la scorsa settimana e che ha preso di mira i funzionari di Hamas.

"È necessario adottare insieme una serie di misure concrete - se riusciamo a essere uniti - che possano essere attuate in ambito economico, culturale, sociale e della comunicazione. È possibile per i Paesi musulmani rompere i legami con questo regime fittizio e preservare il più possibile la loro unità e coesione".

