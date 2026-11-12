Presentato il Rapporto 2026 di Federalimentare

Roma 12 nov. (askanews) - Coniugare crescita economica e tutela ambientale è ormai la vera leva strategica per il Made in Italy agroalimentare. È quanto emerge dal Rapporto 2026 "Verso la competitività sostenibile", promosso da Federalimentare, realizzato dal Santa Chiara Lab dell'Università di Siena e presentato alla Camera dei Deputati. Il documento fotografa un settore che traina l'economia nazionale con 42,3 miliardi di euro di valore aggiunto nel 2025 e un saldo commerciale positivo di 14,3 miliardi, spinto dalle 897 eccellenze certificate (DOP, IGP, STG) che ci rendono leader in Europa.

L'intervista a Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy: "Un rapporto importante e significativo che dimostra nei fatti come il sistema alimentare italiano sia virtuoso, all'avanguardia e possa essere considerato un esempio e un modello di sostenibilità che si coniuga pienamente con la produzione, l'economia e ovviamente anche la sostenibilità sociale".

Numeri record anche sul fronte occupazionale, dove gli addetti toccano quota 524.500 (+43% dal 2010), garantendo massima stabilità grazie al 75,9% di contratti a tempo indeterminato. Questa espansione si accompagna inoltre a una svolta green concreta ed efficace. Dal 2008 al 2024 le emissioni dirette di gas serra sono crollate del 27% a fronte di una produzione cresciuta di oltre il 12%, mentre i consumi energetici sono calati dello 0,9% dal 2010 nonostante un incremento produttivo dell'11,3%. L'Italia conquista così anche il primato europeo nell'economia circolare, avviando a riciclo il 75,6% degli imballaggi contro una media Ue del 67,5%, grazie a investimenti mirati su rinnovabili, packaging innovativo e recupero degli scarti. Parallelamente, la filiera diventa sempre più trasparente per combattere il greenwashing: oggi il 58% delle aziende valuta i propri fornitori secondo rigorosi criteri etici e ambientali (ESG), puntando su nuove tecnologie per vincere le sfide del futuro.

Il commento di Paolo Mascarino, Presidente di Federalimentare: "L'industria alimentare italiana dimostra che si può coniugare la sostenibilità e la competitività. Questi sono i dati emersi dallo studio che abbiamo presentato oggi: abbiamo più produzioni, più valore aggiunto, più posti di lavoro, meno emissioni e meno imballi come rifiuti. Quindi sono risultati straordinari che dimostrano che il modello italiano può anche guidare il dialogo in Europa su come correttamente indirizzare le imprese verso un cammino di sostenibilità che sia compatibile con la competitività".

Le politiche attuate consolidano il trend positivo.

Le parole Luigi D'Eramo, Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste: "Io credo che mai come in questo momento ci sia stato un Governo che abbia messo a disposizione così tanti fondi per il settore primario, per la zootecnia e per la pesca, lo abbiamo ricordato anche oggi: sono stati investiti ben 17 miliardi di euro. L'ultimo provvedimento importante è stato quello del Coltiva Italia che contiene tanti interventi importanti e strategici per le nostre filiere e in particolar modo c'è uno stanziamento di 150 milioni di euro proprio rivolto ai giovani per garantire il cosiddetto ricambio generazionale".

L'industria alimentare italiana dimostra così che sviluppo economico e rispetto per l'ambiente possono correre insieme: una filiera innovativa e solida, già pronta a guidare l'Italia e l'Europa verso un domani ancora più sostenibile e competitivo.