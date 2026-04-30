ULTIME NOTIZIE 30 APRILE 2026

Presentato il prototipo di un taxi ferroviario on demand

Milano, 30 apr. (askanews) - Dalle linee ferroviarie locali, spesso lente e congestionate, a un sistema on demand ispirato alla logica delle piattaforme digitali. È la trasformazione immaginata dalla startup RailEvo, che ha presentato il prototipo del primo taxi ferroviario autonomo.

Si tratta di un veicolo elettrico compatto, prenotabile via smartphone, capace di trasportare fino a sei passeggeri a 100 chilometri orari, con un servizio flessibile e senza orari fissi.

La novità chiave è l'assale brevettato che consente fermate su un livello sopraelevato senza rallentare il traffico, permettendo agli altri mezzi di proseguire senza interruzioni. Il design compatto e aerodinamico consente inoltre la circolazione in entrambe le direzioni anche su linee oggi a binario unico.

Sul fronte energetico, i consumi sono molto contenuti, con frenata rigenerativa e sistemi di ricarica integrati. Il mezzo può anche uscire autonomamente dal binario per parcheggio e ricarica.

Il modello si inserisce in un contesto europeo con molte linee sottoutilizzate o dismesse, che potrebbero essere riconvertite in una rete di mobilità intelligente e interconnessa.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con Trentino Sviluppo e con il partner industriale Valente S.p.A., con l'obiettivo di accelerarne lo sviluppo industriale.

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