Presentato il manifesto per il miglioramento dell'endometriosi

Roma, 4 nov. (askanews) - E' andato in scena presso l'Auditorium "Cosimo Piccinno" del Ministero della Salute l'evento "ENDOVISION: accelerare la diagnosi e migliorare il futuro", realizzato da Edra con il supporto non condizionante di Gedeon Richter Italia. Un evento che conferma l'impegno per migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dell'endometriosi, durante il quale è stato presentato il "Manifesto per il miglioramento del patient journey dell'endometriosi".

"Noi abbiamo trovato insieme ai tre attori del sistema un obiettivo comune, quello di rimettere davvero le donne al centro, cercando di restituire loro quello che è l'elemento più importante, cioè la qualità della loro vita, preservandone anche la fertilità" ha dichiarato Maria Giovanna Labbate, amministratore delegato di Gedeon Richter Italia, alla quale ha fatto eco Sara Terenzi, Dirigente Medico presso il Ministero della salute: "Questo evento sta a dimostrare come il Ministero oggi è pronto a collaborare per, innanzitutto, definire delle strategie diagnostico-terapeutiche, delle strategie di comunicazione per tutelare la salute di queste donne che, affette da endometriosi, potrebbero anche avere delle ripercussioni sulla propria salute riproduttiva".

Un documento redatto da un consiglio di esperti clinici, che nasce con l'esigenza di affrontare una patologia cronica e invalidante che colpisce circa 3 milioni di donne in Italia, come confermato da Vito Trojano, presidente SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia): "La diagnosi precoce è un meccanismo e una possibilità importantissima perchè, più precoce è la diagnosi, maggiori sono le possibilità di trattamento e meno sofferenza c'è da parte della donna, perchè la sintomatologia è molto importante. Tre milioni di donne oggi in Italia e 150 milioni in tutto il mondo ne soffrono".

Le loro testimonianze hanno offerto una prospettiva maggiormente concreta sul vissuto delle donne affette da endometriosi, oltre ad evidenziare l'urgenza di rendere i percorsi di cura più equi e incentrati sulla persona.