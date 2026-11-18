Roma, 18 nov. (askanews) - È stato presentato, al cinema 4 Fontane, il documentario "Con il tuo amore", scritto e diretto da Guido Talarico, prodotto da FAD Film Art Digital con Rai Documentari e realizzato in collaborazione con Fondazione Giovanni Scambia. Il titolo riassume al meglio quello che è il messaggio dell'opera: rendere meno spaventosa la malattia grazie all'amore in tutte le sue sfaccettature.

Le parole di Guido Talarico, Regista e Autore: "Per superare una malattia grave come può essere il tumore ci vogliono due cose: la buona medicina e la scienza. Noi, raccontando storie personali, abbiamo provato a mettere insieme queste due cose provando a raccontare vicende familiari, quella della mia famiglia e quella della famiglia Scambia, ma soprattutto spiegando come unendo la buona medicina e la scienza si può riuscire ad affrontare questa terribile malattia".

Il commento di Luisa Scambia, Fondazione Giovanni Scambia: "Noi come Fondazione ci occupiamo di sostenere progetti di ricerca, formazione, sensibilizzazione e assistenza nell'ambito dei tumori, in particolare quelli ad alta mortalità, perché sono quelli dove è evidente che un piccolo supporto in più può assumere grande importanza. Questa sera il documentario parla di tumore, ma parla anche di amore, e di come insieme si può fare la differenza. La ricerca va sostenuta, insieme ai progetti che mirano a migliorare la cura e il benessere della persona che sta vivendo un momento di fragilità".

Il documentario racconta proprio il viaggio che porta a riscoprire l'amore tra amiche, tra medico e pazienta, tra madre e figlio.

L'intervista ad Aurora De Fazio, protagonista del documentario: "L'emozione è grande perché ho ripercorso la mia vita in un'ora, un'ora e mezza, soprattutto con gli eventi più difficili, più importanti ma la cosa che più mi ha emozionato è sentire che figli, persone che hanno visto questo documentario hanno recepito il messaggio che si voleva mandare perché l'amore è la cosa che aiuta qualsiasi persona in qualsiasi momento anche quando ci sono malattie gravi come il tumore".

Il messaggio lanciato dal lavoro è chiaro: per quanto difficile possa essere una battaglia, avere le giuste persone al proprio fianco può risultare decisivo per uscirne vincitori e tornare alla vita.