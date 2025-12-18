Presentata la Relazione Annuale del Fondo Fon.Te.

Roma, 18 dic. (askanews) - Presso la Sala "Caduti di Nassirya" del Senato, è stata presentata la Relazione Annuale di Fondo Fon.Te., fondo pensione complementare dedicato ai dipendenti delle aziende del terziario. Una Relazione che ha preso in esame il bilancio del 2025, come spiegato da Maurizio Grifoni, Presidente del fondo Fon.Te., e da Walter Rizzetto, Presidente Commissione Lavoro alla Camera.

"Negli ultimi 15 anni, il Fondo Fon.Te. ha dato un rendimento intorno al 118%, quindi significa che, chi apporta capitale, chi porta questo denaro per il proprio risparmio previdenziale, lo vede attraverso gli investimenti che facciamo sulle imprese e aziende italiane ed europee che stanno rendendo molto. In più, con tutti i processi che siamo riusciti a rigenerare e riqualificare, siamo molto più veloci anche nelle prestazioni e quindi chi ha bisogno, chi ha necessità del proprio denaro riesce a ottenerlo molto in fretta" ha dichiarato Grifoni.

"I numeri citati ci raccontano di una storia che fondamentalmente sta avanzando, di un percorso che è sicuramente intraprendente, ma soprattutto di un percorso che, se ben comunicato, può creare effettivamente un grande interesse rispetto ad un tema di fondamentale importanza. Il mercato del lavoro è cambiato, quindi tutto questo, unito ad una solida base di informazioni finanziarie, e anche minimamente economiche, può partire dai fondi, per arrivare alle aziende, per triangolare con la politica proprio per cercare di sfruttare al meglio questo coefficiente di trasformazione importante che i fondi riescono a mettere a terra, cercando di garantirsi un futuro previdenziale sufficiente o più che sufficiente" ha aggiunto Rizzetto.

La collocazione delle forme pensionistiche complementari, in ambito welfare, trova espressione nel numero delle prestazioni e nel capitale erogato. Ne ha parlato Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera: "Coloro che arrivano in questo comparto vedono in Fondo Fon.Te. un interlocutore affidabile. Oltre 10% di adesioni in più rispetto all'anno scorso, un patrimonio superiore ai 6 miliardi e mezzo, indicano una solidità importante. La crescita dell'occupazione femminile si riverbera anche qui nelle adesioni delle donne a questo fondo, così come quella dei giovani che sono un comparto importante".

All'evento, sono inoltre intervenuti: Alberto Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive della Camera; Antonio Misiani, Vicepresidente della Commissione Bilancio del Senato; Elena Leonardi, Segretario Commissione Affari sociali, Sanità, Lavoro pubblico e privato Previdenza sociale del Senato; Mario Pepe, Presidente COVIP, e Anna Maria Selvaggio, Direttore Generale di Fondo Fon.Te.