Presentata al Senato prima proposta di legge italiana sulla gentilezza

Roma, 5 mar. (askanews) - "Dalla visione alla concreta realizzazione del progetto di legge. Da oggi verrà presentata a livello bicamerale e quindi istituzionalizzata la Giornata nazionale della gentilezza. Non un evento simbolico, ma un evento che promuove la stabilizzazione concreta della gentilezza all'interno delle infrastrutture sociali del nostro Paese e dunque la gentilezza potrebbe anche diventare misurabile e allora attenzione alla metrica, attenzione agli effetti" così Natalia Re, presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza, commenta la presentazione al Senato del "Kindness Act", la prima proposta di legge italiana che mira a valorizzare gli effetti concreti della gentilezza come nuovo rilevatore di benessere, facendola rientrare nei BES, quegli indicatori capaci di misurare la qualità di vita di un Paese, oltre al PIL. La proposta, che inizia oggi il suo iter ufficiale, è stata voluta dal MIG, e sostenuta dal senatore Raoul Russo e dall'onorevole Maria Carolina Varchi.

"In questo contesto, l'Italia può contribuire con una proposta originale: riconoscere la gentilezza come dimensione misurabile del benessere e come infrastruttura sociale dello sviluppo. La proposta del Kindness Act si colloca esattamente in questa traiettoria internazionale: offrire all'Italia l'opportunità di tradurre il valore della gentilezza in una dimensione misurabile, capace di orientare politiche pubbliche, scelte organizzative e investimenti sociali" spiega Natalia Re. Con questa proposta di legge l'Italia si mette al passo con il resto del mondo. Sono già moltissimi, infatti, i Paesi che hanno normato il tema. Un esempio è il Giappone che ha leggi che promuovono il rispetto reciproco e l'inclusione culturale. Oppure il Canada, che già nel 1988 aveva varato il Multiculturalism Act, una legge federale che promuove la multiculturalita come un valore fondamentale per la societa canadese. In Bhutan, invece, è stata introdotta la Felicita Interna Lorda (GNH), una misura di benessere adottata per guidare le politiche pubbliche, un'alternativa al prodotto interno lordo (PIL) tradizionale. Mentre in Australia sono in vigore il National Day of Action Against Bullying and Violence e diverse leggi e iniziative locali per combattere il bullismo e la violenza, in particolare nelle scuole. Mentre i Paesi Scandinavi promuovono la gentilezza, il rispetto e l'inclusione sociale come parte integrante delle politiche pubbliche.