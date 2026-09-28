Preparavano attacco terroristico a base Raf in Inghilterra: 5 arresti

Roma, 28 set. (askanews) - Cinque uomini sospettati di preparare un attentato terroristico nei pressi della base aerea di Fairford, nel sud-ovest dell'Inghilterra, sono stati arrestati, mentre agenti di polizia armati continuano a presidiare la zona. La polizia britannica ha dichiarato un "incidente grave" ed evacuato alcune abitazioni nei pressi della base militare, che ospita personale dell'aeronautica statunitense.

Agenti armati hanno fermato il gruppo nella notte tra sabato e domenica, dopo una chiamata ai servizi di emergenza che segnalava "tre veicoli sospetti" diretti verso Fairford. La polizia antiterrorismo sta ora indagando per stabilire se l'Iran sia coinvolto nell'incidente, dopo che gli agenti hanno rinvenuto dell'esplosivo su tre furgoni parcheggiati a pochi minuti dalla base.

"Volevano causare gravi danni alla nostra base e la collaborazione con i britannici ha funzionato alla perfezione", ha commentato il presidente americano Donald Trump alla stampa.

"La sicurezza della popolazione è la nostra priorità assoluta, e voglio che sappiate che adotteremo sempre tutte le misure necessarie per proteggere le nostre comunità e garantire la sicurezza del Paese", ha scritto su X il premier britannico Andy Burnham.

Maggie Blyth, capo della polizia del Gloucestershire ad interim:

"Questi arresti avranno senza dubbio suscitato sconcerto e preoccupazione: vogliamo che i residenti della zona di RAF Fairford e di tutto il Gloucestershire abbiano la certezza e la consapevolezza che, come enti, stiamo collaborando strettamente per fornire loro sostegno. È stato istituito un cordone di sicurezza attorno ai veicoli e circa 85 famiglie sono attualmente impossibilitate a rientrare nelle proprie abitazioni".