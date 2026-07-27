ULTIME NOTIZIE 27 LUGLIO 2026

"Prendersi cura della Terra", a Perugia il festival EcoSanfra

Perugia, 27 lug. (askanews) - "Che cosa significa prendersi cura della Terra? Proviamo a rispondere a EcoSanfra Festival, dal 24 al 27 settembre, a Perugia" - dice Davide Placidi, organizzatore insieme a Maurita Passaquieti della manifestazione dedicata alla sostenibilità economica, sociale e ambientale. "Tanti gli ospiti: da Sara Finch, che ha appena ricevuto il premio più importante e prestigioso per l'ambiente, a Stefano Mancuso, che torna con uno spettacolo in anteprima. Madre Terra è il tema centrale di questa edizione: ne parliamo con Paolo Pileri, esperto di suolo, con Angelica De Vito, specialista in migrazioni climatiche e con Edwige Pezzulli, che si concentrerà sulla Terra vista dallo spazio. E poi tanto altro ancora: parleremo di finanza sostenibile, parleremo di come nell'antichità la Terra veniva difesa negli statuti comunali e disciplinata e parleremo anche di economia circolare e spreco alimentare nel decennale della legge Gadda". Il festival, in collaborazione con Rai Umbria, ha l'alto patrocinio del Parlamento europeo, partner istituzionale che fornisce sostegno morale alla manifestazione. Eco Sanfra è in compartecipazione con la Camera di Commercio dell'Umbria.

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