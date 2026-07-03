ULTIME NOTIZIE 03 LUGLIO 2026

Premio Vero, Marino Sinibaldi annuncia i finalisti della terza edizione

Peccioli, 3 lug. (askanews) - La Fondazione Peccioliper, in collaborazione con Il Post, ha presentato oggi, presso la Biblioteca Comunale Fonte Mazzola di Peccioli, la short list dei finalisti della terza edizione del Premio Vero, il riconoscimento rivolto ai libri di non fiction, giornalistici e divulgativi pubblicati in Italia, ideato per valorizzare l'impegno di autori ed editori che si dedicano a "spiegare il mondo". Marino Sinibaldi, presidente della giuria, ha annunciato i finalisti: Sandra Cane con "Trans - Una poetica del paradosso"; Alaa Faraj con "Perché ero ragazzo"; Elena Granata con "La città è di tutti. Ciò che ha valore non ha prezzo" e Valerio Mattioli con "Novanta - Una controstoria culturale".

CULTURA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi