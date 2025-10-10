ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2025

Premio Nobel per la Pace alla venezuelana Maria Corina Machado

Oslo, 10 ott. (askanews) - Il premio Nobel per la Pace è stato assegnato all'oppositrice venezuelana Maria Corina Machado. Il presidente del Comitato norvegese per il Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ha annunciato la decisione definendo Machado "una donna coraggiosa e determinata, che mantiene viva la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente".

"Mara Corina Machado è una delle figure civili più straordinarie del coraggio latinoamericano dei nostri tempi", ha dichiarato Frydnes, sottolineando come, sotto la sua guida, "l'opposizione venezuelana, a lungo divisa, sia riuscita a trovare un terreno comune nella richiesta di elezioni libere e di un governo rappresentativo".

"In un momento in cui la democrazia è sotto minaccia, è più importante che mai difendere questo terreno condiviso", ha aggiunto Frydnes.

Ingegnera, fondatrice del partito politico liberale Vente Venezuela, ex deputata della Assemblea Nazionale, Machado è stata insignita nel 2024 del premio Sakharov in quanto "leader delle forze democratiche del Venezuela". La neo premio Nobel era stata nominata candidata presidenziale dell'opposizione venezuelana a nome della "Piattaforma democratica unitaria" nel 2023, ma era stata successivamente esclusa dalle elezioni dal Consiglio elettorale nazionale controllato dal regime.

