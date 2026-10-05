Premio Nobel per la medicina a tre scienziati per studio sul cervello

Stoccolma, 5 ott. (askanews) - Il Premio Nobel per la Medicina del 2026 è stato assegnato all'americano Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel per il loro lavoro rivolto a svelare i misteri del cervello nel campo dell'optogenetica che utilizza la luce per controllare i segnali nervosi. Secondo l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institutet di Stoccolma i tre scienziati "hanno gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze".

"Questo apre un vasto campo di ricerca, poiché ora possiamo studiare fenomeni che prima erano semplicemente impossibili da studiare. E ha già portato a numerose scoperte", ha dichiarato Sten Linnarsson, vicepresidente del Comitato Nobel per la Fisiologia e la Medicina, poco dopo l'annuncio.

Grazie all'optogenetica, infatti, i ricercatori sono riusciti a svelare i circuiti neurali che governano specifici ricordi, sentimenti e comportamenti rilevanti per i disturbi neurologici e psichiatrici. In ambito clinico, ad esempio, i ricercatori stanno utilizzando questo metodo nel tentativo di ripristinare la vista nelle persone con disabilità visiva.