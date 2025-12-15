Premio Bancor 2025 conferito a Mario Draghi per l'economia

Roma, 15 dic. (askanews) - Mario Draghi è il vincitore del Premio Bancor 2025, il riconoscimento istituito dall'Associazione Guido Carli e patrocinato da Banca Ifis per celebrare le eccellenze dell'economia e del giornalismo internazionale. La cerimonia si è svolta a Roma a Palazzo Brancaccio, dove l'ex Presidente del Consiglio e già governatore della Banca Centrale Europea ha ricevuto il premio dalle mani di Federico Carli, presidente dell'Associazione Guido Carli, ed Ernesto F rstenberg Fassio, presidente di Banca Ifis.

A rendere omaggio alla figura di Draghi è stato anche il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, autore della laudatio ufficiale. La giuria, come si legge nelle motivazioni, ha scelto Draghi per la sua capacità di favorire cooperazione e fiducia tra nazioni e attori economici. Per il giornalismo, il Premio Bancor 2025 è stato invece conferito a Zanny Minton Beddoes, direttrice di The Economist.

Durante l'evento è stata annunciata anche una delle principali novità di questa edizione: la nascita delle Borse Bancor, sei tirocini retribuiti destinati a giovani neolaureati che nel 2026 potranno formarsi all'interno delle redazioni economico-finanziarie di Gruppo 24 Ore, Class Editori e Sky TG24.

Istituito nel 2022, il Premio Bancor si ispira al pensiero di John Maynard Keynes e alla celebre firma "Bancor" utilizzata da Guido Carli ed Eugenio Scalfari sulle pagine dell'Espresso. Un'eredità culturale che oggi torna d'attualità per leggere le trasformazioni dell'economia globale e offrire un punto di riferimento in un contesto internazionale sempre più incerto.