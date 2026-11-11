Premio Anima: XXV edizione nel segno della responsabilità sociale

Roma, 11 nov. (askanews) - Il Premio Anima celebra la sua venticinquesima edizione e guarda al futuro, mettendo al centro il legame tra cultura, imprese e responsabilità sociale. A fare il punto sul percorso compiuto è il presidente del Premio Anima, Luigi Abete.

"Direi c'è sempre stato un miglioramento nella attenzione da parte dell'impresa, al contesto sociale e c'è sempre stata anche una relazione che ha avuto dei passi in avanti importanti. Questo è, quindi, un buon risultato", ha commentato. Un bilancio positivo, dunque, ma per Abete le sfide non mancano. E vanno ben oltre il mondo delle imprese. "Direi che è una un traguardo, ma insieme una tappa. Noi dobbiamo fare in modo che continui questa attenzione dell'impresa verso il sociale, che si coniughi lo sviluppo con la sostenibilità e quindi con la solidarietà, che è una precondizione delle società moderne per realizzare un buon mercato e quindi una società in crescita. E dobbiamo anche, però, cercare di aiutare, tra virgolette, il mondo a capire che ha bisogno di darsi una regolata in termini di rafforzamento delle istituzioni, in particolare di rafforzamento dell'Europa".

Il Premio guarda anche alle nuove generazioni, con l'obiettivo di trasmettere i valori che hanno segnato il suo percorso, come spiega la presidente di Anima, Sabrina Florio: "Quest'anno, è un anno particolarmente importante del nostro premio Anima, siamo alla venticinquesima edizione e il tema di quest'anno è l'eredità che genera futuro. Quindi tutti quei valori, diciamo, tradizionali su cui abbiamo anche portato avanti il lavoro di Anima e anche del nostro premio, con uno sguardo verso il futuro, verso i giovani e con un messaggio importante per il futuro. Noi come imprese sempre di più parliamo di sostenibilità, parliamo di competitività, ma abbiamo un occhio attento verso il sociale".

Tra i premiati anche il film "I figli della scimmia", che affronta i temi della paternità e della disabilità. A ritirare il premio per il cinema è stato il protagonista Riccardo Scamarcio. "Sono molto felice di ritirare questo premio a nome anche del regista Tommaso Landucci per questo film 'I figli della scimmia'", ha detto l'attore. "Il premio Anima, è insomma, un riconoscimento importante e quindi sono felice, anche un modo per far parlare del nostro film, ma insomma, anche di un argomento, la paternità e la disabilità che sono degli argomenti importantissimi".