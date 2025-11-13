Premio Anima, Florio: sostenibilità abbinata alla solidarietà

Roma, 13 nov. (askanews) - "E' un anno particolarmente importante e, quando noi parliamo oggi di Anima, parliamo anche di sostenibilità abbinata alla solidarietà". Lo ha detto la presidente di Anima, Sabrina Florio, a margine della XXIV edizione del premio Anima. "Che cosa vuol dire? - ha proseguito - oggi quando noi parliamo di imprese sempre di più capiamo che il valore dell'impresa diventa centrale. In questo momento diventa veramente un riferimento per la comunità in cui opera. Favoriamo quella che è l'alleanza tra l'impresa. la comunità e anche le istituzioni. E' proprio perché oggi, insieme, con questa alleanza si può pensare al futuro del nostro Paese. Quando in questo premio parleremo di dignità umana parleremo di territorio, parleremo di inclusione. Tutte tematiche cui l'imprenditore oggi presta molta attenzione, proprio per il valore della propria impresa. Oggi - ha aggiunto Florio - sempre di più valorizziamo il territorio. Raccontiamo quello che avviene nei territori, le imprese che vivono i territori e sappiamo che questa è la vera ricchezza del nostro Paese. Quando noi pensiamo alla solidarietà, pensiamo anche alla competitività. Pensiamo anche all'innovazione. Pensiamo anche alla crescita del nostro Paese, alla crescita delle nostre imprese e questo deve avvenire tutti insieme".