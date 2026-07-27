ULTIME NOTIZIE 27 LUGLIO 2026

Pratiche decreti flussi false, blitz della Dda di Salerno: 22 misure

Roma, 27 lug. (askanews) - Misure cautelari personali nei confronti di 22 persone, di cui 18 ai domiciliari e 4 destinatarie dell'obbligo di firma. I carabinieri del Nucleo tutela del lavoro e i finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un'ordinanza, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Salerno. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, anche del reato di associazione per delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

L'inchiesta contesta all'organizzazione diaver presentato, a favore di centinaia di cittadini extracomunitari, prevalentemente provenienti da Marocco, Bangladesh e India, richieste fittizie di nulla osta al lavoro nell'ambito dei decreti flussi e delle procedure di emersione dal lavoro irregolare, con aziende compiacenti o create ad hoc, liberi professionisti e intermediari che predisponevano la documentazione falsa e soggetti che, durante i cosiddetti "click day", inoltravano le domande di nulla osta. Il volume d'affari illecito sarebbe di diversi milioni di euro.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi