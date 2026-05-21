Prandini: Ue deve concorrere con altri continenti nella crescita

Brescia, 21 mag. (askanews) - "In questo momento è lodevole lo sforzo che il governo sta facendo legato al tema di derogare il Patto di stabilità, ma è nello stesso tempo paradossale il fatto che venga o possa essere dato a un paese o all'altro, quando invece noi avremo bisogno di far crescere l'economia di tutti gli Stati membri nello stesso modo". Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a margine dell'evento nazionale di Coldiretti "La forza amica del Paese - Salute, sicurezza, prossimità: l'Italia del cibo" in corso a Brescia.

Prandini ha sottolineato la necessità di una Europa che abbia una "visione di carattere geopolitico che ci metta nella condizione di poter concorrere con la crescita che altri continenti stanno facendo, basti vedere gli ultimi incontri delle ultime settimane fra la Cina e gli Stati Uniti, dove discutono di economia, innovazione, intelligenza artificiale. Noi - ha aggiunto - in Europa continuiamo a parlare di regole e di burocrazia".

All'evento ci sarà anche la premier Giorgia Meloni: "questo è l'elemento che noi porteremo stasera in termini di attenzione al governo italiano - ha anticipato Prandini - per dire che come settore produttivo chiediamo un forte cambio di passo rispetto a una logica che valorizzava e favoriva la delocalizzazione dei settori produttivi".