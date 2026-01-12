ULTIME NOTIZIE 12 GENNAIO 2026

Powell: Il Dipartimento di Giustizia ha citato in giudizio la Fed

Milano, 12 gen. (askanews) - Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha reso pubblico un atto di citazione del Dipartimento di Giustizia contro la banca centrale statunitense e denunciato un tentativo di intimidazione legato alle decisioni sui tassi di interesse, durante la presidenza di Donald Trump.

"La minaccia di incriminazioni penali - ha detto Powell - è una conseguenza del fatto che la Federal Reserve stabilisce i tassi di interesse sulla base della nostra migliore valutazione di ciò che serve all'interesse pubblico, invece di seguire le preferenze del presidente. Qui è in gioco la possibilità per la Fed di continuare a fissare i tassi basandosi su evidenze e condizioni economiche, oppure se la politica monetaria finirà per essere dettata da pressioni o intimidazioni politiche. Ho servito alla Federal Reserve sotto quattro amministrazioni, repubblicane e democratiche - ha concluso - In tutti i casi ho sempre svolto i miei doveri senza timori o favoritismi politici, concentrandomi esclusivamente sul nostro mandato di stabilità dei prezzi e massima occupazione".

