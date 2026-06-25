ULTIME NOTIZIE 25 GIUGNO 2026

Poste Italiane, superate le 3.200 colonnine di ricarica

Roma, 25 giu. (askanews) - Poste Italiane continua il suo percorso "green" verso una maggiore sostenibilità per i cittadini. Sono state infatti installate sul territorio nazionale oltre 3.200 colonnine di ricarica per auto elettriche in più di 2.100 Comuni sparsi in tutta Italia. Un'iniziativa che si inserisce nell'ambito del Progetto Polis, che ha l'obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri. Tra le ultime azioni concrete di Poste Italiane in favore dell'ambiente, l'inserimento nella propria flotta delle cargo e-bike, mezzi a tre ruote elettrici a pedalata assistita. Il servizio del TG Poste.

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