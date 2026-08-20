Poste Italiane: ScontiPoste premia la fedeltà

Milano, 20 ago. (askanews) - Il 2025 ha segnato un bilancio da record per ScontiPoste. Nell'ultimo anno il programma ha restituito ai clienti 12 milioni di euro di cashback: a beneficiare dei rimborsi sono stati quasi 3,5 milioni di clienti, grazie a 20 milioni di transazioni che hanno generato un volume complessivo di spesa superiore ai 500 milioni di euro. Un successo che si rinnova anno dopo anno: dal suo lancio, nel 2010, ScontiPoste ha restituito agli italiani oltre 150 milioni di euro in rimborsi, confermandosi tra i programmi di fedeltà più apprezzati.

ScontiPoste è il programma fedeltà di Poste Italiane dedicato ai titolari di carte di pagamento Postepay e BancoPosta. Consente di risparmiare fino al 30% sugli acquisti effettuati con le carte Postepay o BancoPosta.

Per ottenere lo sconto basta pagare negli oltre 12 mila negozi fisici e online convenzionati con le carte Postepay o BancoPosta. In alternativa, è possibile usare il Codice Postepay, scansionando un QR Code o cliccando su un link fornito dal negoziante.

Il cashback viene accreditato sulla carta o sul conto selezionato come "preferito" nell'App Poste Italiane o su poste.it. Se non è stato preventivamente selezionato uno strumento, l'accredito è effettuato sulla carta o sul conto legato alla carta usata per il pagamento. Gli sconti sono applicati automaticamente e vengono accreditati entro 5 giorni lavorativi dalla contabilizzazione della transazione.

Sul sito Poste.it e sull'App Poste Italiane è disponibile l'elenco degli esercenti che aderiscono all'iniziativa, con la possibilità di utilizzare la geolocalizzazione per sapere in tempo reale dove poter usare la carta per ottenere lo sconto.