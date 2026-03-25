ULTIME NOTIZIE 25 MARZO 2026

Poste Italiane, Lasco al TG Poste: nostra strategia non cambia

Roma, 25 mar. (askanews) - "La nostra strategia è una e unica: investire sulle nostre persone. Con il Dottor Del Fante, in ogni occasione, ringraziamo i nostri colleghi: se oggi siamo arrivati a questo è anche e soprattutto grazie a loro, alla capacità, alla motivazione che hanno sempre dimostrato in questi anni di fare squadra, di fare sistema e di portare i risultati" ha spiegato il Direttore Generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, in un'intervista rilasciata al TG Poste. "Continueremo a investire sulle persone. In questi anni abbiamo assunto circa 40mila persone, un ricambio generazionale importantissimo. Abbiamo portato in casa tantissimi giovani, su 40 mila il 60% sono under 30, si è molto alzato il livello di scolarizzazione con circa il 30% di laureati, l'età media si è abbassata da 51 a 47 anni e oggi il 54% dei nostri dipendenti è donna - ha aggiunto il DG Giuseppe Lasco - Le nostre risorse hanno capito l'investimento che stiamo facendo sulle persone e c'è stata una grande risposta. Stiamo investendo tanto sulla formazione e sul mondo welfare. Al Fondo Sanitario Integrativo hanno aderito tutti i 120 mila colleghi e in 50 mila hanno aderito al nostro progetto welfare. Quando l'operazione con Tim verrà a compimento l'integrazione sarà naturale. Continueremo il nostro processo di investimento sulle persone, daremo il benvenuto ai colleghi di TIM con grande motivazione e cultura professionale. Non faremo altro che continuare sulla nostra strada di fare grandi risultati e di fare grande Poste Italiane".

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