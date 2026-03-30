Poste Italiane e logistica sostenibile

Roma, 30 mar. (askanews) - Poste Italiane continua a distinguersi per il suo impegno nella logistica sostenibile, con una flotta green di circa 30mila veicoli a basse emissioni di cui oltre 6,200 full green. In questo scenario la città di Viareggio rappresenta un modello virtuoso: è qui che, grazie a mezzi elettrici e soluzioni innovative, il Centro di Recapito rappresenta un modello di area urbana completamente ecosostenibile. Un'evoluzione concreta che unisce l'efficienza del servizio di recapito con il rispetto per l'ambiente e il territorio, come spiega il portalettere Michele. Il servizio del TG Poste.