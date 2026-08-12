ULTIME NOTIZIE 12 AGOSTO 2026

Poste Italiane: "Camera con Vista"

Roma, 12 ago. (askanews) - Cresce il welfare di Poste Italiane con "Camera con Vista", l'iniziativa che offre ai dipendenti e ai loro familiari soggiorni gratuiti di una settimana in 21 alloggi situati in alcune delle più belle località d'Italia, tra cui Capri, Forte dei Marmi, Lipari, Favignana, Chianciano Terme, Soverato e Cernobbio. Dal suo avvio, nel 2019, il progetto ha già coinvolto quasi 4.500 persone, offrendo l'opportunità di trascorrere una vacanza accessibile e di qualità in ex alloggi di servizio dell'azienda, recuperati, riqualificati e trasformati in case-vacanza dotate di ogni comfort. Il servizio del TG Poste.

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