ULTIME NOTIZIE 25 FEBBRAIO 2026

Poste Italiane a Sanremo, il progetto Polis porta il co-working

Roma, 25 feb. (askanews) - Entro la fine dell'anno saliranno a 250 i co-working di Poste Italiane attivi in tutto il Paese grazie al programma Spazi per l'Italia. L'iniziativa, che rientra nel più ampio progetto Polis - volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri - punta a dar vita alla rete di spazi di lavoro condivisi più diffusa del Paese. Ottanta saranno realizzati in comuni con meno di 15 mila abitanti, rafforzando la presenza di Poste Italiane sul territorio e favorendo lo sviluppo economico. In Liguria oltre ai co-working già operativi a Sanremo, Genova e La Spezia, nuove aperture sono previste a Imperia, Savona, Alassio e Santa Margherita Ligure ampliando le aree di lavoro dedicate a privati, professionisti e imprese. Il servizio del TG Poste.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi