Poste Italiane a Lucca Comics con Pikachu e Goldrake

Lucca, 31 ott. (askanews) - Pikachu e Goldrake: Poste Italiane ha scelto questi due personaggi dell'immaginario giapponese, che hanno conquistato generazioni diverse, per caratterizzare la propria presenza a Lucca Comics & Games con due nuovi lanci: una Pokeball in edizione limitata con una medaglia in argento del celebre Pokémon giallo e un francobollo dedicato ai 50 anni dalla nascita del leggendario robot creato da Go Nagai.

"Per Poste essere a Lucca Comics vuol dire essere sempre più vicini ai giovani - ha detto ad askanews Giovanni Machetti, responsabile Filatelia di Poste Italiane - e cercare di riportare la filatelia a essere una passione, uno spaccato di vita, legandoci molto al mondo del collezionismo e i comics secondo noi lo sono, perché i Pokémon molto verso i giovani, Goldrake verso una generazione più vicina a me dei 50 anni, quindi rispolverare i ricordi che riaccendono nuove passioni".

Il collezionismo, quindi come strumento per portare anche Poste a confrontarsi con le culture giovanili, ma pure un modo di riallacciare una relazione con i territori. "Per noi la cultura popolare è importantissima - ha aggiunto Machetti - noi siamo presenti con oltre 12mila uffici postali in tutta l'Italia, molto spesso anche dove non ci sono i carabinieri c'è l'ufficio postale e c'è il parroco, per cui la cultura locale, popolare è parte del nostro DNA della nostra gente sul territorio, quindi per noi c'è asset, ce l'abbiamo proprio nel DNA".

Altri fumetti a cui Poste ha dedicato prodotti presentati a Lucca sono Dylan Dog, Lupin III e l'Ape Maia.