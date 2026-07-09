ULTIME NOTIZIE 09 LUGLIO 2026

Poste Italiane, 240 mila richieste rilascio e rinnovo passaporti

Roma, 9 lug. (askanews) - Ha raggiunto le 240 mila richieste il servizio di rilascio e rinnovo passaporti di Poste Italiane, che si conferma un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini. In particolare, sono 184 mila le richieste presentate nei circa 7 mila uffici postali nei comuni con meno di 15 mila abitanti coinvolti nel Progetto Polis. Un'offerta di prossimità che si estende anche ai grandi centri urbani, con 431 uffici già abilitati in città come Roma, Milano, Bologna e Napoli. Il servizio del TG Poste.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi