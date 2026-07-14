Post-Brexit, nell'enclave Gibilterra via le recinzioni con la Spagna

Bruxelles, 14 lug. (askanews) - Un accordo per la revoca delle restrizioni agli spostamenti tra l'enclave britannica di Gibilterra e la Spagna è stato firmato a Bruxelles sotto l'egida della Commissione europea, a sei anni dall'uscita ufficiale del Regno Unito dall'UE. La vita quotidiana di migliaia di lavoratori spagnoli e britannici sarà così agevolata dall'entrata in vigore, mercoledì 15 luglio, del trattato sulla libera circolazione.

Bruxelles e Londra hanno così firmato un accordo storico, che porterà alla rimozione della recinzione, a oltre un anno dal raggiungimento dell'intesa politica. La firma del trattato pone fine a uno dei cicli di negoziati più lunghi e complessi (iniziati il 31 dicembre 2020) che l'Unione europea e il Regno Unito abbiano dovuto affrontare all'indomani della Brexit.

Nelle immagini la cerimonia presso la sede dell'esecutivo a Bruxelles, a cui hanno partecipato Stephen Doughty, ministro per l'Europa presso il Foreign Office britannico, Fabian Picardo, primo ministro di Gibilterra, Maros Sefcovic, Commissario europeo per il Commercio e gli Affari economici e José Manuel Albares Bueno, ministro degli Esteri spagnolo.