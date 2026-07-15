ULTIME NOTIZIE 15 LUGLIO 2026

Porto Rubino si apre con Pensa tra musica, mare e parole

Taranto, 15 lug. (askanews) - Ad aprire il viaggio di Porto Rubino Pensa, la prima serata dell'ottava edizione del festival dedicata alle parole, ai racconti e al pensiero, sono state Concita De Gregorio ed Erica Mou, protagoniste di un dialogo tra musica e narrazione.

A seguire, Angelica Bove ha portato sul palco galleggiante del festival il suo universo musicale, mentre la chiusura è stata affidata a Carmen Consoli, che ha conquistato il pubblico di Taranto con uno speciale set esclusivo sull'imbarcazione trasformata per l'occasione in palcoscenico.

Ad accompagnare l'intera serata anche Franco Arminio, che è comparso più volte tra un'esibizione e l'altra con poesie e scritti pensati per questa prima tappa del festival, regalando al pubblico momenti di riflessione e un racconto inedito del paesaggio, delle persone e del Sud.

Il viaggio di Porto Rubino prosegue ora il 16 luglio a Savelletri con Porto Rubino Balla, la serata dedicata all'elettronica e alle contaminazioni sonore che vedrà protagonisti Acid Arab, Dardust, Frenetik e Jolly Mare, per poi approdare il 18 luglio a Otranto con Porto Rubino Canta, insieme a Ditonellapiaga, Nico Arezzo, Vale LP e Venerus.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

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