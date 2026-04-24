ULTIME NOTIZIE 24 APRILE 2026

Porto Napoli, Cuccaro: Leonardo e Fincantieri a tavolo sicurezza

Roma, 24 apr. (askanews) - "L'Autorità portuale non può sottrarsi alla trasformazione, soprattutto in una città come Napoli, dove il porto è inserito nel contesto urbano. Penso al molo Beverello, dove si trova il principale hub del trasporto pubblico locale, che serve anche le isole del Golfo, con l'arrivo dei crocieristi e il collegamento con la metropolitana". Lo ha detto Eliseo Cuccaro, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, a Futura, format di Urania News. "Presto a Napoli sarà attivo un collegamento metropolitano tra porto, stazione Garibaldi e aeroporto. Inoltre, attraverso un'app sarà possibile acquistare un biglietto integrato per bus, treno e aliscafo verso Ischia o Sorrento. Sul fronte della transizione ambientale stiamo lavorando, ma nel trasporto marittimo non credo molto all'elettrificazione: esistono altre forme di propulsione meno impattanti. Nel mese di maggio è previsto il primo bunkeraggio di Gnl nel porto di Napoli, con il rifornimento di una nave da crociera". Cuccaro ha infine aggiunto: "Non c'è molta differenza tra i porti del Sud e quelli del Nord. Scali come Napoli e Genova dispongono di infrastrutture simili, ma dovranno rafforzare sicurezza e controllo delle aree. Per Napoli abbiamo avviato un'interlocuzione con Leonardo e Fincantieri, rispettivamente per il controllo con droni a mare e il monitoraggio subacqueo".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi