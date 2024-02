Portavoce Navalny: investigatori russi terranno corpo almeno 14 giorni

Roma, 19 feb. (askanews) - Gli investigatori russi tratterranno il corpo di Alexei Navanly per "almeno due settimane", per condurre un ulteriore esame sul cadavere, ha annunciato Kira Yarmysh, la portavoce di Navalny, in un video trasmesso su YouTube. La Russia ha reso nota la morte di Navalny il 16 febbraio e da allora alla madre è stato negato di vedere il corpo.

"Gli investigatori hanno detto alla madre e agli avvocati di Alexei che non consegneranno il corpo e che nei prossimi 14 giorni condurranno un'analisi chimica e un'indagine", ha dichiarato ancora la portavoce.