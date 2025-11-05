Porsche x Smeg: guidati dalla passione, definiti dal design

Roma, 5 nov. (askanews) - Due marchi leggendari - Porsche e Smeg - uniti dalla passione per l'innovazione, la perfezione e l'eleganza senza tempo, Design con un'anima, prestazioni con una visione. Ispirata all'eredità sportiva di Porsche e alla tradizione stilistica di Smeg, questa collaborazione celebra l'equilibrio perfetto tra forma, funzionalità e l'emozione di un design iconico.

A cominciare dalla Collezione 917 Salzburg: 1.970 pezzi in edizione limitata, il frigorifero e la macchina da caffè Smeg in rosso Salzburg rendono omaggio alla prima storica vittoria di Porsche alla 24 Ore di Le Mans. Pensati per chi vede nel design non solo stile, ma la potenza di una storia da raccontare.

Ancora, ecco le Collezioni Carrara White Metallic & Shade Green Metallic: le finiture iconiche di Porsche - come Carrara White Metallic, Shade Green Metallic e i dettagli in nero opaco - rivivono in una nuova interpretazione sui prodotti Smeg più amati: frigoriferi, bollitori, tostapane e frullatori.

Una capsule collection unica, che trascende l'ordinario e fonde l'adrenalina delle corse all'eleganza della vita contemporanea. Oggetti che vanno oltre la semplice funzionalità: sono vere e proprie dichiarazioni di stile, intrise di eredità motoristica e pensate per chi sa apprezzare l'eccezionale.

E' la fusione di due mondi. È l'adrenalina della pista che si fonde con il calore della casa. Celebra quei dettagli che trasformano la vita in qualcosa di straordinario, parlando a collezionisti, appassionati e puristi del design. Pensata per chi sa leggere la poesia nella precisione e trova ispirazione

nell'incontro tra tradizione e lifestyle. Dal rombo della pista al delicato suono del rituale mattutino, Porsche e Smeg raccontano un nuovo capitolo di lusso funzionale.