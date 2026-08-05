Porro: isole climatiche? Soprintendenza aperta a dialogo con Gualtieri

Roma, 5 ago. (askanews) - "Il ministro (Alessandro) Giuli ha risposto al sindaco (Roberto) Gualtieri sulla stampa e ha detto che ha incaricato il sovrintendente di Roma di aprire un tavolo tecnico. Noi siamo disponibili al dialogo, così come siamo stati disponibili nei tavoli tecnici del Giubileo, nei progetti del Pnrr": lo ha affermato la Soprintendente Speciale di Roma del Ministero della Cultura, Daniela Porro, parlando con i giornalisti a margine della presentazione delle nuove scoperte archeologiche, nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR, durante i lavori di consolidamento del muraglione storico di Villa Celimontana a Roma.

"Perché la Soprintendenza di Roma non soltanto ha realizzato 152 interventi, ma ha provato, esaminato gli interventi Pnrr che sono stati realizzati in tutta la città e anche questo è stato per noi un risultato, secondo me, straordinario, perché è stato veramente un carico di lavoro eccezionale in questi ultimi 2/3 anni, tra il Giubileo e il Pnrr. Noi non abbiamo mai respinto niente, abbiamo dialogato, ragionato, abbiamo sempre trovato un punto d'incontro. Questo nuovo tavolo sarà l'occasione per trovare un accordo con gli uffici del Comune", ha concluso Porro, in riferimento all'appello al dialogo lanciato dal sindaco di Roma per poter piantare più alberi a sostegno dell'adattamento climatico dopo le polemiche sui rifacimenti di alcune piazze.