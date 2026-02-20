Popolizio racconta la vitalità di Ungaretti nel docu-film sul poeta

Roma, 20 feb. (askanews) - Massimo Popolizio tra grande Storia, testimonianze e documenti d'archivio ha realizzato uno splendido ritratto di un uomo vitalissimo, grande Maestro della poesia: il suo docu-film "Vita di un uomo - Giuseppe Ungaretti" andrà in onda venerdì 27 febbraio in prima serata su Rai3.

L'attore e regista parte da un proprio blocco creativo che viene superato e ribaltato quando sulla sua strada ritrova proprio Ungaretti. Nella docu-fiction prendono vita i ricordi del regista e, attraverso filmati d'archivio e interviste, rivive l'uomo-Ungaretti: le ferite lasciate dalla guerra, la sua vitalità, il rapporto con gli amici poeti Montale e Quasimodo, l'ammirazione per Pasolini, la popolarità enorme che ebbe grazie alla tv, il mancato Nobel, l'amore per le persone e la vita in ogni sua espressione.

Le interviste a personaggi che hanno conosciuto e amato Ungaretti, come Enrica Bonaccorti e Iva Zanicchi, le parole del poeta Davide Rondoni, contribuiscono a questo ritratto inedito di Ungaretti, attraverso aneddoti, frammenti di vita, ricordi.