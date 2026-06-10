Ponte sullo Stretto, Morelli: "Il percorso va pienamente avanti

Roma, 10 giu. (askanews) - "Stiamo ad osservare cosa valuterà la magistratura. È chiaro che dal punto di vista puramente amministrativo non cambia assolutamente nulla, quindi il percorso va pienamente avanti". Lo ha affermato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, interpellato sull'indagine annunciata ieri dalla Procura di Roma sul Ponte sullo stretto di Messina a margine di un panel al Forum PA.

"L'obiettivo - ha spiegato - è di realizzare la più grande infrastruttura del secolo, non per il Meridione ma per il Paese e l'Europa. Quindi contrasto con grande forza chi ha sostenuto che vi siano divergenze tra Italia ed Europa su questa infrastruttura", che è stata inserita nelle direttrici infrastrutturali chiave della Unione europea.

"Quindi l'obiettivo comune è di ottenere il risultato - ha concluso Morelli - fare il Ponte. Chiaro che ci sono criticità in fase di discussione e soluzione. Ne abbiamo affrontate tante, affrontiamo anche questa e andiamo avanti".