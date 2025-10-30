Ponte sullo Stretto, Calderone: porta tanto lavoro di qualità

Napoli, 30 ott. (askanews) - "Un'opera importante come quella della realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina porta con sé non solo tanto lavoro, ma tanto lavoro di qualità". Così da Napoli, Marina Calderone, ministra del Lavoro, commenta lo stop da parte della Corte dei Conti. "Nei primi giorni di apertura del sito per la raccolta delle candidature, sono arrivate migliaia di proposte, - evidenzia il ministro - di richieste di personale molto qualificato e non solo personale italiano, questo vuol dire che anche a livello internazionale si guarda alla costruzione del ponte come una grande sfida tecnologica e ovviamente sul piano ingegneristico che interessa anche chi ha delle competenze molto alte".

"Noi abbiamo bisogno di investire sulle competenze, di investire sulle competenze di qualità, di migliorare anche la nostra capacità di fare formazione e attraverso la formazione anche di connetterci con quelle che sono le richieste del mondo delle imprese che certamente deve guardare anche al futuro del lavoro che parla di nuove tecnologie e anche alle nuove frontiere lavorative legate anche a tutte le transizioni che sono in corso" conclude la Calderone.