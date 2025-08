Ponte Stretto, Salvini: il 6 agosto approvazione progetto definitivo

Roma, 4 ago. (askanews) - "A proposito di promesse mai realizzate, non riguarda le Marche ma riguarda milioni di italiani e l'immagine, la potenza, la forza e l'innovazione dell'Italia nel mondo, mercoledì mattina alle 12.30 ci sarà l'approvazione del progetto definitivo dell'avvio del progetto del Ponte di Messina. Se ne parla dagli antichi romani", "segneremo una pagina di storia". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in collegamento con Ancona per la presentazione degli interventi del governo per lo sviluppo delle Marche.