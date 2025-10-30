ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2025

Ponte Stretto, Bonelli: se vanno avanti andremo a Corte giustizia Ue

Roma, 30 ott. (askanews) - "Quando la Corte dei Conti pubblicherà la delibera con le motivazioni, se intendono andare avanti, io come cittadino della Repubblica italiana oltre che come parlamentare, tutti noi, andremo alla Corte di giustizia europea e vinceremo. E poi il governo ci dovrà spiegare se vogliono fare la separazione delle carriere anche in Europa, se vogliono imbavagliare anche la magistratura europea. C'è un problema molto serio in Italia".

Così Angelo Bonelli (Avs) parlando con i giornalisti di fronte a Palazzo Chigi.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi