ULTIME NOTIZIE 14 AGOSTO 2025

Ponte Morandi, Possetti: Memoriale non sia cattedrale nel deserto

Genova, 14 ago. (askanews) - "Questo è un luogo che noi abbiamo desiderato con tutto il cuore, per cui abbiamo lottato e per cui abbiamo lavorato tanto, insieme a tutti quelli che hanno contribuito. È un progetto importantissimo che deve mantenere la memoria di quello che è stato, una memoria viva che verrà aggiornata con gli esiti processuali, una memoria forte per chi tra 20 anni non saprà neanche cosa è stato il ponte Morandi. Per noi questo luogo non deve diventare una cattedrale nel deserto.

Questo è il lavoro che faremo con la nuova amministrazione comunale". Lo ha detto ad Askanews la presidente del comitato dei parenti delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, a margine della cerimonia di commemorazione per il settimo anniversario del disastro che si svolge per la prima volta presso il "Memoriale 14 agosto 2018".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi