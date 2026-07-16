Ponte Morandi, parenti vittime: "Pene importanti, siamo soddisfatti"

Genova, 16 lug. (askanews) - "Alla luce delle spiegazioni tecniche del nostro avvocato, siamo molto contenti. Siamo contenti che soprattutto siano state individuate delle responsabilità perché era inaccettabile che questa vicenda, con tutti gli elementi che supportavano l'impianto accusatorio, potesse finire senza delle pene importanti". Lo ha detto Egle Possetti, presidente del Comitato in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi, commentando la sentenza di primo grado sul disastro che provocò la morte di 43 persone.

"Siamo soddisfatti - ha aggiunto Possetti - perché ha retto l'impianto accusatorio. I tre filoni degli imputati sono stati tutti coinvolti nelle pene e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante che poi influiva sulla prescrizione. Invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti, contenti è un'altra cosa".