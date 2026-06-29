Ponte Morandi, fratello vittima: c'è data sentenza, giustizia esiste

Genova, 29 giu. (askanews) - "In tanti hanno cercato di convincerci che non saremmo mai riusciti ad arrivare alla verità, che non saremmo mai riusciti a sconfiggere il gruppo Autostrade ma abbiamo finalmente una data. Ci dicevano che non avremmo mai raggiunto una sentenza in tempi brevi ma in realtà siamo soltanto all'ottavo anniversario e arriveremo a questo ottavo anniversario già con una sentenza di condanna". Così Emmanuel Diaz, fratello di una delle vittime del crollo del Ponte Morandi, ha commentato, al termine dell'ultima udienza del processo di primo grado, l'annuncio della data della sentenza attesa per il prossimo 16 luglio.

"Il dibattimento - ha aggiunto Diaz - ci ha permesso di capire e comprendere quando queste persone che dovevano garantire la sicurezza agli utenti, in realtà si sono incaricate soltanto di massimizzare i dividendi in modo tale da garantire cifre folli al gruppo Atlanta e un dominio da parte dell'amministratore delegato sulla gestione della vita di tutti noi. Hanno ucciso 43 persone e non ci sarà mai una sentenza che vada a colmare questo vuoto e questo danno ma sicuramente è importante comprendere e diffondere questo messaggio: la giustizia esiste".

Emmanuel Diaz, fratello del 30enne Henry che perse la vita nel crollo del viadotto autostradale, ha seguito tutte le oltre 280 udienze del maxi processo che vede imputate 57 persone tra cui l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e del gruppo Atlantia, Giovanni Castellucci.

"Ho iniziato questo viaggio - ha ricordato Diaz - nell'aula bunker, poi ci siamo spostati in quest'aula per le disposizioni relative al Covid. La prima volta che mi sono seduto qui ho detto che avrei dovuto rappresentare mio fratello, l'ho fatto in tutte le udienze, durante le varie stagioni, al caldo, al freddo. Umanamente era l'unica cosa che potessi fare per lui, cercare di fare in modo che la sua voce non si spegnesse completamente".